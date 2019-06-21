https://static.news.ru/photo/0c9f2890-940d-11e9-af63-fa163e074e61_1024.jpg «Писающий мальчик» Фото: W. G. Allgoewer/blickwinkel/Global Look Press

Власти Брюсселя приняли решение не проводить церемонию передачи в дар скульптуре «Писающий мальчик», которая является символом столицы Бельгии, костюма Майкла Джексона, который специально сшили члены фан-клуба короля поп-музыки.

По некоторым данным, решение связано с обвинениями певца в педофилии, возобновившихся после выхода документального фильма «Покидая Неверленд».

Провести церемонию по случаю 10-летия со дня смерти артиста планировалось 25 июня, однако её заменят на административную процедуру передачи костюма Джексона, который не выставят в музее «Писающего мальчика», в экспозиции которого представлены 1025 специально созданных для скульптуры одеяний, передаёт Derniere heure .

Ранее News.ru писал, что семья и близкие Майкла Джексона выпустили фильм Neverland Firsthand, в котором опровергли обвинения в педофилии в адрес певца. В основу картины легли интервью с людьми из близкого окружения музыканта. Его племянница Бренди Джексон заявила, что Уэйд Робсон, обвинивший певца в насилии, сделал это из корыстных побуждений.