Пираты освободили всех ранее захваченных украинских моряков

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Глава МИД Украины Павел Климкин

Двое украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER, которые были захвачены осенью прошлого года у берегов Западной Африки, освобождены из плена пиратов. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это результатом слаженной работы консулов страны.

Он отметил, что с возвращением моряков домой ситуация с пленными разрешена окончательно.

«Они являются последними из 12 захваченных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года», — написал Климкин в своём микроблоге в Twitter.

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую консулам за злагоджену роботу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2019 г.

Танкер ANUKET AMBER, который шёл под флагом Панамы, и танкер ARK TZE под флагом Сингапура были захвачены 29 октября к западу от портового города Пуэнт-Нуар Республики Конго.

Ранее News.ru сообщал, что у берегов Бенина в Нигерии пираты напали на судно MSC Mandy. Шестеро россиян захвачены в плен.