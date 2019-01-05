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Пираты освободили всех ранее захваченных украинских моряков

Глава МИД Украины Павел Климкин Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Украины Павел Климкин

в мире [ версия для печати ]

Двое украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER, которые были захвачены осенью прошлого года у берегов Западной Африки, освобождены из плена пиратов. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это результатом слаженной работы консулов страны.

Он отметил, что с возвращением моряков домой ситуация с пленными разрешена окончательно.

«Они являются последними из 12 захваченных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года», — написал Климкин в своём микроблоге в Twitter.

Танкер ANUKET AMBER, который шёл под флагом Панамы, и танкер ARK TZE под флагом Сингапура были захвачены 29 октября к западу от портового города Пуэнт-Нуар Республики Конго.

Ранее News.ru сообщал, что у берегов Бенина в Нигерии пираты напали на судно MSC Mandy. Шестеро россиян захвачены в плен.


#украина #Пираты #конго #ПавелКлимкин
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