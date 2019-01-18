Сомалийские пираты уступили место нигерийским

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Сомалийский пират

Как бороться с нападениями на суда в Гвинейском заливе

Мир уже практически забыл о сомалийских пиратах, ещё каких-то 8−10 лет назад наводивших ужас на гражданские суда в Аденском заливе. Теперь на роль «африканской Тортуги» претендуют прибрежные воды Гвинейского залива на другом конце Чёрного континента. Справиться с морскими разбойниками в Сомали помогла вооружённая охрана гражданских судов. Возможно, услуги боевых кораблей и частных военных компаний в скором времени понадобятся и в Западной Африке.

Пираты, захватившие судно с экипажем в Гвинейском заливе, потребовали за моряков выкуп. Сейчас судовладельцы ведут переговоры через британскую компанию-посредника. Сумма выкупа, скорее всего, оглашена не будет, но обычно она составляет несколько десятков тысяч долларов. Нападение пиратов на контейнеровоз MSC Mandy, который шёл под панамским флагом, произошло в ночь с 1 на 2 января у берегов Бенина. Экипаж состоял из 20 россиян, четырёх украинцев и двух грузин. Захват судна произошёл буквально за пару часов: нападавшие, вооружённые автоматами Калашникова и мачете, ограбили корабль и похитили капитана Андрея Иванова, его помощника Андрея Свитина, третьего помощника Александра Симонова, боцмана Игоря Телешина, кока Андроника Григоряна и сварщика-флиттера Романа Иванова.

Только спустя две недели пираты вышли на связь. Они предоставили возможность капитану захваченного судна поговорить с представителями компании, на которую работали моряки. Он рассказал, что все члены экипажа пока в порядке.

На данный момент Гвинейский залив (омывает территорию Ганы, Того, Бенина, Нигерии, Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Габона, государства Сан-Томе и Принсипи) является одним из самых опасных мест в мире для гражданского судоходства. Согласно информации Международного морского бюро (IMB), в 2018 году западноафриканские пираты совершили 201 нападение: больше половины эпизодов пришлось именно на Гвинейский залив, при этом возле берега Сомали за этот период не было отмечено ни одно случая захвата. Активность западноафриканских корсаров существенно выросла в 2015 году, запомнившимся серией жестоких и резонансных инцидентов: захвата и угона судов, публичных казней и захвата заложников. По данным организации, государства Гвинейского залива повышают морскую безопасность, но «этих усилий по-прежнему недостаточно». Увеличение правоохранительных патрулей Нигерии заставило пиратов в поисках новых целей выйти за пределы нигерийских вод. Пресс-служба Тихоокеанского флота Задержание сомалийских пиратов

«Существует настоятельная необходимость в расширении сотрудничества и обмена разведданными между прибрежными государствами Гвинейского залива, с тем чтобы можно было принять эффективные меры против пиратов как на море, так и на берегу, где начинаются и заканчиваются их операции», — говорится в заявлении IMB.

В целом, в мире отмечается снижение пиратских нападений. При этом деятельность флибустьеров в традиционных «пиратских» регионах — Сомали, Индонезии, Малайзии и Филиппинах практически сошла на нет. Так, в Сомали, долгий период считавшейся столицей пиратов, морские разбойники за 2018 год лишь трижды открывали огонь по проходящим торговым судам, не добившись при этом существенных успехов. В этом восточноафриканском государстве жители прибрежных рыболовецких деревушек начали промышлять морским разбоем ещё в 1990-х годах. После свержения в 1991 году просоветского лидера Мохаммеда Сиада Барре в стране на фоне гражданской войны и всеобщей разрухи начался голод, а прибрежные воды Аденского залива перестали охранять сомалийские ВМС, из-за чего на традиционные места промысла сомалийских рыбаков начали вторгаться их «коллеги» из других стран. Не выдержав конкуренции, сомалийцы быстро нашли альтернативный источник доходов — нападения на танкеры, везущие через Аденский залив нефть из стран Ближнего Востока в Европу. К концу 2000-х о сомалийских пиратах говорили повсюду. С 2008 по 2012 год ими было захвачено 170 судов, из-за нападений погибло 25 человек, ещё 37 умерли в плену. Пиком их активности считается 2010 год, когда они заработали на морском разбое около $240 млн, нанеся ущерб около $7 млрд. Но с 2012 года их активность спала.

Главная причина, по которой Сомали перестала быть современной Тортугой, по мнению экспертов, — вооружённая охрана гражданских кораблей. С 2012 года компании, занимающиеся грузоперевозками возле берегов этого восточноафриканского государства, стали нанимать контракторов для защиты грузов. «Частники» выставляли против передвигающихся на лёгких моторных лодках и вооружённых в основном стрелковым оружием флибустьеров тяжёлые пулемёты. Один из крупнейших эмиратов ОАЭ — Абу-Даби, занимающийся перевозками нефтепродуктов вблизи сомалийских берегов в Аденском заливе, нанял для этих целей знаменитую частную военную компанию Blackwater (сейчас Academi). Кроме того, военные корабли крупнейших государств осуществляют регулярное патрулирование нефтеносного Аденского залива. Судя по всему, на очереди патрулирование Гвинейского залива, который иногда называют «центром мира», так как в нём находится точка пересечения экватора с нулевым меридианом.