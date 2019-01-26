USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,578.11 $
МОСКВА-12°C22:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Пилота арестовали в больнице после ЧП в Альпах

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французский пилот самолёта, который столкнулся с вертолётом в итальянских Альпах, арестован в больнице. В ходе беседы со следователями он воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Трагедия произошла на леднике Рютор в автономной области Валле-Д'Аоста 25 января. Легкомоторное судно выполняло тренировочный полёт. На борту вертолёта были туристы. По предварительной версии, столкновение произошло в момент взлёта вертолёта на небольшой высоте. Тем не менее поиск раненых и погибших осложнён из-за того, что спасателям приходится работать в горах.

26 января были обнаружены тела двух участников тренировочного полёта, сообщает итальянская национальная горноспасательная служба. 

В момент столкновения инструктор был на заднем сидении, сообщают местные СМИ, тогда как за штурвалом находился стажёр.

По факту случившегося прокуратура Валле-Д'Аосты открыла дело по статье о непредумышленном убийстве нескольких лиц.

Ранее News.ru писал, что стали известны подробности гибели российского туриста в итальянских Альпах. Тот разбился насмерть, упав с балкона отеля. Как сообщил директор гостиницы Никола Детторин, трагедия произошла всего через пять минут после заселения постояльцев. Причиной случившегося стала неудачная шутка.


#Франция #жертвы #туристы #италия #самолеты #крушение #вертолеты #Альпы
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма


читайте также
происшествия 16:39, 26 января 2019
Самолёт не полетел в Мексику из-за ссоры пассажиров
оружие 14:56, 24 января 2019
В Швеции заявили о нарушении границ самолётами РФ
происшествия 21:12, 7 января 2019
Лыжники погибли в Альпах во время сильного снегопада
Лента новостей
общество 22:08
Снегопад в Москве побил рекорд прошлого века
в мире 21:48
Работу Бэнкси украли в Париже
в мире 21:34
Заседание СБ ООН стало попыткой легитимизировать переворот
политика 21:26
Небензя: избранный президент Мадуро не нуждается в защите РФ
шоу-бизнес 21:08
Собчак рассказала о скандале на НТВ после драки Виторгана
Другие новости
в мире 21:48
Работу Бэнкси украли в Париже
в мире 21:34
Заседание СБ ООН стало попыткой легитимизировать переворот
в мире 20:52
Китай выступил против вмешательства в дела Венесуэлы
в мире 20:40
Гуайдо: посольство США остаётся в Каракасе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top