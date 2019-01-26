Пилота арестовали в больнице после ЧП в Альпах

https://news.ru/storage/news/06f9ef6a4ec834b7881dbb0072e8bcf0/2c30615d-fbb1-4806-8c58-de1c1ac2cadf_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский пилот самолёта, который столкнулся с вертолётом в итальянских Альпах, арестован в больнице. В ходе беседы со следователями он воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Трагедия произошла на леднике Рютор в автономной области Валле-Д'Аоста 25 января. Легкомоторное судно выполняло тренировочный полёт. На борту вертолёта были туристы. По предварительной версии, столкновение произошло в момент взлёта вертолёта на небольшой высоте. Тем не менее поиск раненых и погибших осложнён из-за того, что спасателям приходится работать в горах.

26 января были обнаружены тела двух участников тренировочного полёта, сообщает итальянская национальная горноспасательная служба.

В момент столкновения инструктор был на заднем сидении, сообщают местные СМИ, тогда как за штурвалом находился стажёр.

По факту случившегося прокуратура Валле-Д'Аосты открыла дело по статье о непредумышленном убийстве нескольких лиц.

Ранее News.ru писал, что стали известны подробности гибели российского туриста в итальянских Альпах. Тот разбился насмерть, упав с балкона отеля. Как сообщил директор гостиницы Никола Детторин, трагедия произошла всего через пять минут после заселения постояльцев. Причиной случившегося стала неудачная шутка.