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КНДР считает себя мощной военной державой

Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в мощную военную державу. Этот статус теперь признают во всём мире, заявил глава политического управления армии КНДР Ким Су Гиль.

«Мы смогли поднять статус нашей страны до мощной военной державы, и весь мир это признаёт», — сказал Ким Су Гиль во время своего выступления на мероприятии в Пхеньяне, посвященном седьмой годовщине присвоения Ким Чен Ыну звания верховного главнокомандующего.

При этом в своей речи он не упомянул развитие баллистических ракет и ядерного оружия, информирует агентство Kyodo.

Ким Чен Ын был официально объявлен верховным главнокомандующим Корейской народной армии 30 декабря 2011 года.

Как сообщал News.ru, ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую систематические нарушения прав человека в Северной Корее. В документе выражается обеспокоенность применением пыток.


#кндр #ядерноеоружие #КимЧенЫн
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