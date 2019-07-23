Таисия Повалий Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Украинская певица,экс-народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея. О своём намерении артистка сообщила на своей страничке в Instagram.

Концерт состоиться 10 декабря 2019 года, в день рождения певицы, в киевском дворце «Украина». Билеты уже появились в продаже стоимостью от от 390 до 2990 грн. (от 962 руб до 7 тыс 380р - прим.ред.)

Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша!, — написала Повалий.

Российские фанаты певицы отреагировали на публикацию положительно, отметив, что долгожданное возвращение на родину оценят поклонники во всём мире, многие украинские пользователи социальной сети назвали это «светлой» новостью и поинтересовались — разрешат ли Таисии петь на русском языке.

При этом часть подписчиков из Украины негативно восприняли информацию, пригрозили расправой и призвали президента страны Владимира Зеленского не пускать её на главную сцену и отправить «петь в Кремль».

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Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювiлейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула! З любов’ ю, завжди ваша! До зустрiчі! Купити квитки можна за посиланням у профілі => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #київ #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Таисия Повалий — гражданка Украины, но вынуждена работать за пределами Украины из-за запрета на проведение своих концертов с 2014 года. Сейчас певица живёт в Москве. 10 декабря ей исполнится 55 лет. 

Ранее популярная певица Наташа Королёва объяснила, почему Украина лишила её права въезда на родину. По словам исполнительницы, Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала призывом к экстремизму её песню «Маленькая страна», писал News.ru

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