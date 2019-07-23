https://static.news.ru/photo/d9286a28-ad73-11e9-ae0a-fa163e074e61_1024.jpgТаисия ПовалийФото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press
Украинская певица,экс-народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея. О своём намерении артистка сообщила на своей страничке в Instagram.
Концерт состоиться 10 декабря 2019 года, в день рождения певицы, в киевском дворце «Украина». Билеты уже появились в продаже стоимостью от от 390 до 2990 грн. (от 962 руб до 7 тыс 380р - прим.ред.)
Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша!, — написала Повалий.
Российские фанаты певицы отреагировали на публикацию положительно, отметив, что долгожданное возвращение на родину оценят поклонники во всём мире, многие украинские пользователи социальной сети назвали это «светлой» новостью и поинтересовались — разрешат ли Таисии петь на русском языке.
При этом часть подписчиков из Украины негативно восприняли информацию, пригрозили расправой и призвали президента страны Владимира Зеленского не пускать её на главную сцену и отправить «петь в Кремль».