https://static.news.ru/photo/cb2c8598-9b36-11e9-95e2-fa163e074e61_1024.jpg Выступление Анастасии Приходько на Евровидении 2009 Фото: Andrey Chepakin/Russian Look/Global Look Press

Выпускница «Фабрики звёзд», представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, певица Анастасия Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе № 11 в Виннице. Она баллотируется в Верховную раду от партии «Батькивщина».

Приходько Анастасия Константиновна, гражданка Украины, временно не работает, беспартийнaя, субъект выдвижения — политическая партия «Всеукраинское объединение „Батькивщина“», — говорится на сайте ЦИК.

В своей программе 32-летняя певица предлагает вывести экономику из тени, внедрить единый налог на прибыль в размере 15%, отменить налог на добавленную стоимость.

Как писал News.ru, Анастасия Приходько пожалела о том, что на старте музыкальной карьеры представляла Россию на международном конкурсе Евровидение. По её словам, после «аннексии» Крыма для неё такой страны не существует. В 2009 году артистка участвовала в отборе на Евровидение от Украины, однако была дисквалифицирована, после чего ей предложили представлять на конкурсе Россию. С песней «Мамо» Анастасия Приходько заняла 11-е место.