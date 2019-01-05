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Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей наградили друг друга

Патриарх Варфоломей и Пётр Порошенко president.gov.ua

Патриарх Варфоломей и Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея орденом «За заслуги» первой степени. Это одна из высших наград государства.

Порошенко вручил награду «за выдающийся личный вклад его святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины», сообщила пресс-служба украинского лидера.

Орденом также отмечено повышение со стороны Варфоломея авторитета православия в мире, его многолетняя деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Петру Порошенко памятную медаль — крест Панагии Паммакаристос.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве.


#украина #петрпорошенко #константинополь #церковныйраскол #пцу #патриархВарфаломей
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