Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей наградили друг друга

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Патриарх Варфоломей и Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея орденом «За заслуги» первой степени. Это одна из высших наград государства.

Порошенко вручил награду «за выдающийся личный вклад его святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины», сообщила пресс-служба украинского лидера.

Орденом также отмечено повышение со стороны Варфоломея авторитета православия в мире, его многолетняя деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Петру Порошенко памятную медаль — крест Панагии Паммакаристос.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве.