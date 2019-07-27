https://static.news.ru/photo/1707c8ec-b04a-11e9-a091-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Вторая петиция за отставку главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тыс. подписей.

Именно такое число подписей является необходимым для начала процедуры рассмотрения обращения, пишет РИА Новости.

Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины «Об очистке власти», — указано в тексте петиции.

Коллективное обращение появилось на сайте украинского президента Владимира Зеленского 23 мая. Первая петиция об отставке Богдана была создана через два дня после назначения главы администрации и набрала необходимое число подписей за два дня.

До назначения на должность руководителя офиса Зеленского, Богдан являлся его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал News.ru 24 июля стало известно, что Богдан направил в правительство страны представление об увольнении с поста мэра Киева Виталия Кличко.