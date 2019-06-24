https://static.news.ru/photo/580e741a-970b-11e9-9fe4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rudi Gigler/imago stock&people/Global Look Press

Голливудские звёзды, в числе которых Алисса Милано, Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

Как сообщает газета New York Post, постановка под названием «Расследование: поиск правды в 10 актах» транслировалась 24 июня в прямом эфире в 21:00 (4:00 мск). Автором сценария выступил Роберт Шенккан.

Как писал News.ru, актёры Роберт Де Ниро, София Буш, Мартин Шин, писатель Стивен Кинг и другие знаменитости снялись в ролике, обвиняющем президента Штатов Дональда Трампа в сговоре с Россией.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта этого года американский Минюст обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашёл сговора с Москвой.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не вмешивалась в избирательный процесс других стран, и назвали бездоказательные обвинения внутренней борьбой политических элит в США.