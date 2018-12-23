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Песня про Мирзиёева вышла без санкции узбекских властей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Olivier Douliery

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

в мире [ версия для печати ]

Узбекский телеканал ZO’R-TV выпустил в эфир песню неизвестного автора «Селфи с моим президентом» в исполнении солиста группы «Божалар» Джахангира Позилжонова. Однако художественный совет при госучреждении «Узбекконцерт» не дал официального разрешения на показ клипа.

Об этом сообщает «Радио Озодлик» со ссылкой на главу пресс-службы Министерства культуры Узбекистана Мавлюду Аскарходжаеву, представителя администрации главы государства и сотрудника минюста.

На телеканале сообщили, что обычно серьёзно относятся к получению разрешения на выпуск в эфир того или иного клипа и требуют от исполнителей наличие специальной лицензии, «но на сей раз, к сожалению, не обратили на это внимания».

В начале клипа Позилжонов обращается к зрителям, говоря, что хочет вместе с четырьмя детьми «сделать селфи со своим президентом».

«Если вы присоединяетесь к моему мнению, то тоже сделайте селфи и сделайте „отметку“ в Instagram’е с хэштегом „Селфи с моим президентом“. До встречи в интернете, дорогие друзья!» — говорит автор.

В течение клипа показываются селфи представителей шоу-бизнеса Узбекистана на фоне портрета президента страны Шавката Мирзиёева.

С июля 2017 года в Узбекистане действует запрет для исполнителей на самовольное размещение видеоклипов как в эфире телевидения, так и в соцсетях. Прежде чем обнародовать клип, артист должен согласовать его в худсовете при «Узбекконцерте». Также в прошлом году власти центральноазиатской республики запретили хвалебные оды президенту, предупредив, что это моет стоить композиторам и певцам лицензий на исполнение. На такую меру руководство страны пошло после того, как певица Дильфуза Исмаилова подверглась критике за клип на песню «Пусть будет здоров султан этой красивой земли», который она посвятила Шавкату Мирзиёеву.

Как писал News.ru, ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов спел песню собственного сочинения вместе со своим внуком на предновогоднем банкете. Песня прозвучала на туркменском, английском и немецком языках.


#мирзиеев #узбекистан #песня
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