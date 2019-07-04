https://static.news.ru/photo/ab17421e-9e6c-11e9-afa9-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Синглы грузинской певицы Нино Катамадзе исчезли из российских медиаплееров и соцсетей в связи с прекращением сотрудничества с ней в 2017–2018 годах.

По сообщению ряда СМИ, синглы и альбомы Катамадзе недоступны на территории РФ ни в iTunes, ни во «ВКонтакте». Удалены они также из Google Play Music и «Яндекс.Музыки».

Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом «Мистерия звука», через который «Яндекс.Музыка» имела доступ к её записям, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

Пресс-служба «Вконтакте» сообщила, что треки были отозваны правообладателем в 2018 году, а подробности лучше уточнить у представителей исполнителя.

Как ранее писал News.ru, грузинская певица Нино Катамадзе пока не отменяла своё выступление в России. Организатор концерта в московском Crocus City Hall не получал никаких уведомлений от артистки.