Синглы грузинской певицы Нино Катамадзе исчезли из российских медиаплееров и соцсетей в связи с прекращением сотрудничества с ней в 2017–2018 годах.
По сообщению ряда СМИ, синглы и альбомы Катамадзе недоступны на территории РФ ни в iTunes, ни во «ВКонтакте». Удалены они также из Google Play Music и «Яндекс.Музыки».
Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом «Мистерия звука», через который «Яндекс.Музыка» имела доступ к её записям, — сообщили агентству
РИА Новостив пресс-службе «Яндекс.Музыки».
Пресс-служба «Вконтакте» сообщила, что треки были отозваны правообладателем в 2018 году, а подробности лучше уточнить у представителей исполнителя.
Как ранее писал News.ru, грузинская певица Нино Катамадзе пока не отменяла своё выступление в России. Организатор концерта в московском Crocus City Hall не получал никаких уведомлений от артистки.