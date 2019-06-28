https://static.news.ru/photo/60f7d21a-99e0-11e9-9f60-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о реакции главы Белого дома Дональда Трампа на приглашение Владимира Путина посетить Москву и принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам представителя Кремля, президент США счёл приглашение вполне целесообразным, учитывая, что советский и американский народы бок о бок воевали с фашизмом.

Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально, и сказал, что, действительно, важно ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией, — цитирует Пескова ТАСС.

Американский президент сказал также, что будет с нетерпением ждать официального приглашения на торжества, добавил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что атмосфера и настрой у Путина и Трампа на совместной встрече были очень позитивные, обсуждению был подвергнут самый широкий спектр мировой повестки и двухсторонних отношений, писал News.ru.