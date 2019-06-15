Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести переговоры накануне саммита G20 в Осаке.
Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия, — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1»
Но для этого, подчеркнул он, должны поступить чёткие сигналы из Вашингтона.
В данном случае никаких новостей, никаких инициатив из США Москва не получала, — добавил он.
Ранее Песков прокомментировал сообщение о том, что Трамп заявил о запланированной встрече с Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке, писал News.ru.