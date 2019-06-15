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Тысячи людей снова вышли на акцию в Гонконге в знак протеста против инициативы правительства об изменении закона об экстрадиции. Это позволит выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Новая волна возмущения вызвана тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, решила лишь приостановить обсуждение поправок, сообщает газета South China Morning Post. 15 июня о таком выходе из...