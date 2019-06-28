Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контракт по поставкам комплексов C-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.
Песков подчеркнул, что именно частичная передача позволит турецким специалистам технически обеспечивать ЗРК, передаёт
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не введёт санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских комплексов С-400.
Как писал News.ru, российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года. Первые ЗРК могут отправиться в Турцию уже в июле. Москва также планирует обучить турецких специалистов техническому обслуживанию этих комплексов.