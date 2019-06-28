https://static.news.ru/photo/6d3db37e-9a61-11e9-90b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контракт по поставкам комплексов C-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий.

Песков подчеркнул, что именно частичная передача позволит турецким специалистам технически обеспечивать ЗРК, передаёт РИА Новости .

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не введёт санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских комплексов С-400.

Как писал News.ru, российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года. Первые ЗРК могут отправиться в Турцию уже в июле. Москва также планирует обучить турецких специалистов техническому обслуживанию этих комплексов.