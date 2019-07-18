https://static.news.ru/photo/3a39881c-a944-11e9-926c-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Возвращение в Россию журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала диалога Москвы и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, — цитирует его ТАСС .

Ранее Зеленский сообщил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с РФ.

Эти слова уже прокомментировали в Госдуме. Как заявил депутат от Республики Крым Руслан Бальбек, украинский лидер снова «предлагает игру в одни ворота». По его словам, Зеленский тестирует Россию на прочность, «предлагая сделать шаг нам, а самому постоять», писал News.ru.