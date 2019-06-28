Факт встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является положительным показателем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политики встретились на саммите G20 в Осаке. Они обсудили широкий круг актуальных международных тем. Особое внимание стороны уделили обсуждению «яблока раздора» между Москвой и Лондоном — делу об отравлении Скрипалей в марте прошлого года в британском местечке Солсбери, передаёт
Как ранее писал News.ru, Дмитрий Песков рассказал о первом дне российского президента на саммите G20 в Осаке.