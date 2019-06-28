https://static.news.ru/photo/96ffdef8-99cb-11e9-885a-fa163e074e61_1024.jpg C Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Фото: kremlin.ru

Факт встречи российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является положительным показателем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политики встретились на саммите G20 в Осаке. Они обсудили широкий круг актуальных международных тем. Особое внимание стороны уделили обсуждению «яблока раздора» между Москвой и Лондоном — делу об отравлении Скрипалей в марте прошлого года в британском местечке Солсбери, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Дмитрий Песков рассказал о первом дне российского президента на саммите G20 в Осаке.