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Первый в новом году смертный приговор вынесен в Белоруссии

Александр Осипович twitter.com/@by24org

Александр Осипович

в мире [ версия для печати ]

Могилёвский областной суд в Белоруссии вынес первый в 2019 году смертный приговор. Высшую меру наказания через расстрел получил житель Бобруйска Александр Осипович, совершивший жестокое двойное убийство.

В июле 2018 года 36-летний мужчина пригласил к себе в гости двух девушек, с которыми познакомился в кафе, а затем начал к ним приставать. Жертвы укрылись в ванной комнате и вызвали милицию, однако неправильно назвали адрес, поэтому правоохранители долго не могли найти нужные дом и квартиру. На следующий день Осипович совершил явку с повинной. При обыске в его квартире были найдены тела девушек со следами насильственной смерти, которые убийца пытался расчленить. На суде Осипович частично признал вину и попросил не лишать его жизни, чтобы у него была возможность выплачивать ущерб родственникам убитых. Как скоро смертный приговор будет приведён в исполнение, неизвестно, сообщает портал белорусского правозащитного центра «Весна».  

В прошлом году в Белоруссии казнили двоих участников банды «чёрных риелторов», на счету которой были убийства шести человек.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Набережных Челнах пьяный мужчина расстрелял охрану ночного клуба, в который его не пустили. 


#убийство #Белоруссия #приговор #Расстрел
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