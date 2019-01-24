Первый музей КГБ открылся в Нью-Йорке

https://news.ru/storage/news/0c7373ed42eaf444d3a0f66eba674405/d051d8bb-b5a3-424d-9c34-17f3cb79d5a2_850.jpg KGB_Spy_Museum/instagram.com

Первый и единственный музей в США, посвящённый КГБ, открылся в Нью-Йорке.

В музее представлено более 3,5 тысячи предметов, созданных в советские времена для сотрудников спецслужб. Экспонаты собирались 30 лет в разных странах мира.

Куратор музея Юлюс Урбайтис заявил, что музей абсолютно аполитичен, сообщает «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, в Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.

Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.