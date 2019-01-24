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Первый музей КГБ открылся в Нью-Йорке

KGB_Spy_Museum/instagram.com

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Первый и единственный музей в США, посвящённый КГБ, открылся в Нью-Йорке.

В музее представлено более 3,5 тысячи предметов, созданных в советские времена для сотрудников спецслужб. Экспонаты собирались 30 лет в разных странах мира.

Куратор музея Юлюс Урбайтис заявил, что музей абсолютно аполитичен, сообщает «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, в Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.

Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.


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