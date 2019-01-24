Первый музей КГБ открылся в Нью-Йорке

Первый и единственный музей в США, посвящённый КГБ, открылся в Нью-Йорке.
В музее представлено более 3,5 тысячи предметов, созданных в советские времена для сотрудников спецслужб. Экспонаты собирались 30 лет в разных странах мира.
Куратор музея Юлюс Урбайтис заявил, что музей абсолютно аполитичен, сообщает «Реальное время».
Как ранее писал News.ru, в Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.
Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.