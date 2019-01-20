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Скорую Скрипалям вызвала подполковник ВС Британии

Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Первую помощь экс-полковнику ГУ Минобороны, более известного как ГРУ, Сергею Скрипалю и его дочери Юлии оказали случайные прохожие. Ими оказались военный врач, подполковник Вооружённых сил Великобритании Элисон Маккорт и её 16-летняя дочь Эбигейл.

За спасение пострадавших подростка наградили городской премией «Местный герой», сообщает Daily Mail.

Девушка рассказала, что заметила двух человек без сознания на скамейке в торговом центре. Она подумала, что у них обоих одновременно случился сердечный приступ.

«Для меня как для опытного врача это была рутинная ситуация, а вот моя дочь повела себя великолепно. Её четкие действия во многом определили дальнейшее выздоровление пострадавших», — рассказала медик, отметив, что именно они спасли жизнь Юлии, поскольку женщина уже не дышала.

Позже семью Маккорт проверили на наличие у них признаков отравления нервно-паралитическим веществом.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что власти Великобритании уничтожают улики по «делу Скрипалей». По его словам, все события являются грязной провокацией со стороны Лондона, писал News.ru.


#скрипали #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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