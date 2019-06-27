Первенец Гарри и Меган совершит первый зарубежный визит
Евгений Черненко
21:18, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/651e90e0-9909-11e9-b5d3-fa163e074e61_1024.jpgПринц Гарри, герцог Сассексский с его женой Меган, герцогиня Сассексской, с их маленьким сыномФото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намереваются осенью объехать несколько стран на юге Африки и взять с собой своего первенца Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора, который появился на свет у молодых в начале мая.
О предстоящей поездке членов королевской семьи сообщается на странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.