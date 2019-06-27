https://static.news.ru/photo/651e90e0-9909-11e9-b5d3-fa163e074e61_1024.jpg Принц Гарри, герцог Сассексский с его женой Меган, герцогиня Сассексской, с их маленьким сыном Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намереваются осенью объехать несколько стран на юге Африки и взять с собой своего первенца Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора, который появился на свет у молодых в начале мая.

О предстоящей поездке членов королевской семьи сообщается на странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что их попросили совершить турне по югу Африки этой осенью, — говорится в сообщении.

Уточняется, что МИД Великобритании попросил Гарри и Меган посетить Малави, Ботсвану и Анголу.

И это будет их первый официальный тур как семьи! — отмечается в сообщении.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили порадовать своих подписчиков и выложили в Сеть новую фотографию их новорождённого малыша, писал News.ru.