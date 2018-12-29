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Первая группа военных США покинула Сирию

US Army/Flickr.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

США начали вывод войск из Сирии. Группа американских военных, состоящая из 50 человек, разгрузила склад с оружием в провинции Эль-Хасака и отправились к границе Ирака на бронированных автомобилях.

По данным агентства Anadolu, на складе, площадь которого составляет 400 квадратных метров, находилось вооружение для сирийских курдов.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии, так как, по его мнению, в ближневосточной республике одержана победа над запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Сразу же после этого глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с президентом по ключевым вопросам.

Ранее News.ru писал о том, что специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, уходящий в отставку, назвал вывод войск США из Сирии рискованным из-за последующего усиления позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).


#сша #сирия #выводвойск
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