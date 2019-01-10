USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,286 $   Brent61.00 $ Bitcoin3,636.39 $
МОСКВА-10°C21:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного

Николас Мадуро (в центре) Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Перу отзывает из Венесуэлы временного поверенного, первого секретаря Росу Альварес Нуньес. С ней будут проведены консультации в Лиме. 

Решение принято после вступления венесуэльского лидера Николаса Мадуро на новый президентский срок, сообщает МИД Перу.

Кроме того, Министерство иностранных дел Перу подтвердило запрет на въезд в страну Николасу Мадуро и 100 чиновникам из его администрации. Банковским учреждениям Перу запрещены любые отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.

Ранее Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой. Посольство Парагвая там будет закрыто, дипломаты вернутся на родину, сообщил президент Марио Абдо Бенитес.

Николас Мадуро, руководящий Венесуэлой с 2013 года, вновь вступил в должность президента. Он избран на срок до 2025 года. Инаугурация президента прошла в здании Верховного суда страны, церемонию транслировало местное телевидение в прямом эфире. Российскую делегацию на церемонии возглавил зампред Совфеда Ильяс Умаханов, писал News.ru.


#венесуэла #Перу #МИД #николасмадуро
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
политика 20:04, 10 января 2019
Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой
в мире 19:30, 10 января 2019
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
в мире 19:05, 10 января 2019
США намерены наращивать давление на Венесуэлу
Лента новостей
в мире 21:35
Трамп отменил поездку в Давос на экономический форум
в мире 21:31
Украина продолжит попытки провести корабли через Керчь
экономика 21:20
ФТС сообщает о заметном росте оборота внешней торговли РФ
происшествия 21:07
Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Коми
технологии 21:01
Китайская компания выпустила наушники-переводчики
Другие новости
в мире 21:35
Трамп отменил поездку в Давос на экономический форум
в мире 21:31
Украина продолжит попытки провести корабли через Керчь
в мире 20:40
Cуд перенёс рассмотрение дела капитана «Норда»
в мире 20:26
Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top