Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного

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Николас Мадуро (в центре)

Перу отзывает из Венесуэлы временного поверенного, первого секретаря Росу Альварес Нуньес. С ней будут проведены консультации в Лиме.

Решение принято после вступления венесуэльского лидера Николаса Мадуро на новый президентский срок, сообщает МИД Перу.

Кроме того, Министерство иностранных дел Перу подтвердило запрет на въезд в страну Николасу Мадуро и 100 чиновникам из его администрации. Банковским учреждениям Перу запрещены любые отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.

Ранее Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой. Посольство Парагвая там будет закрыто, дипломаты вернутся на родину, сообщил президент Марио Абдо Бенитес.

Николас Мадуро, руководящий Венесуэлой с 2013 года, вновь вступил в должность президента. Он избран на срок до 2025 года. Инаугурация президента прошла в здании Верховного суда страны, церемонию транслировало местное телевидение в прямом эфире. Российскую делегацию на церемонии возглавил зампред Совфеда Ильяс Умаханов, писал News.ru.