https://static.news.ru/photo/103a8f54-afb9-11e9-b8e4-fa163e074e61_1024.jpg Пэрис Хилтон Фото: David Pintens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс в Закарпатье.

Санаторий «Деренивская Купиль» находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. Представили артистки уже несколько недель ведут переговоры о его покупке. Стороны намерены закрыть сделку к концу лета. По данным « Укринформ », наследница сети отелей намерена там провести конкурс красоты. О курортном комплексе девушка узнала, когда посетила Львов в 2018 году.

Как ранее писал News.ru, Киев может потерять Закарпатье в будущем, заявил заместитель главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. По его словам, после того как страна, обрела независимость, Крым, Донбасс и Закарпатье были «отданы на откуп» представителям местной элиты в обмен на лояльность киевским властям.