Американская актриса и певица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс в Закарпатье.
Санаторий «Деренивская Купиль» находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. Представили артистки уже несколько недель ведут переговоры о его покупке. Стороны намерены закрыть сделку к концу лета. По данным «
Как ранее писал News.ru, Киев может потерять Закарпатье в будущем, заявил заместитель главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. По его словам, после того как страна, обрела независимость, Крым, Донбасс и Закарпатье были «отданы на откуп» представителям местной элиты в обмен на лояльность киевским властям.