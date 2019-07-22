https://static.news.ru/photo/9018c804-ac6b-11e9-bd7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sanaullah Seaim//www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке гуманитарной помощи в Афганистан. Оно адресовано Министерствам образования, здравоохранения, торговли, текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей.

Документ перечисляет продукцию, безвозмездно передаваемую Афганистану в качестве гуманитарной помощи, сообщает TDH. Однако сам перечень не публикуется.

Туркменистан, с 2016 года переживающий сильнейший финансово-экономический кризис из-за снижения мировых цен на газ. С 1 января 2019 года в республике были отменены коммунальные льготы, пишет агентство Fergana.

21 июля политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти Бердымухамедова. По его словам, политик скончался, когда ушёл в отпуск. В посольстве страны в России информацию опровергли, писал News.ru.