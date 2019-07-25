https://static.news.ru/photo/c8803cb2-af2d-11e9-9822-fa163e074e61_1024.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/imago stock&people/Global Look Press

Вооружённые преступники похитили 750 кг золота из грузового терминала аэропорта Сан-Паулу в Бразилии. Нападение произошло днём 25 июля.

Как сообщает телеканал Globo , налётчики прибыли на территорию воздушной гавани на двух автомобилях, имитировавших полицейские. Они также носили форму сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что пока один из автомобилей перекрывал въезд на территорию терминала, на втором грабители проникли внутрь и захватили инкассаторский автомобиль с золотом. Кроме того, они взяли в заложники начальника охраны.

Стоимость похищенного золота оценивается в $30 млн.

Как писал News.ru, в Туле 10 июля ограбили машину главного тренера местного футбольного клуба «Арсенал» Игоря Черевченко. Грабители разбили стекло его автомобиля Land Cruiser, проникли внутрь салона и вытащили оттуда ценные вещи, документы и деньги.