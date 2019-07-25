Вооружённые преступники похитили 750 кг золота из грузового терминала аэропорта Сан-Паулу в Бразилии. Нападение произошло днём 25 июля.
Как сообщает телеканал
Отмечается, что пока один из автомобилей перекрывал въезд на территорию терминала, на втором грабители проникли внутрь и захватили инкассаторский автомобиль с золотом. Кроме того, они взяли в заложники начальника охраны.
Стоимость похищенного золота оценивается в $30 млн.
Как писал News.ru, в Туле 10 июля ограбили машину главного тренера местного футбольного клуба «Арсенал» Игоря Черевченко. Грабители разбили стекло его автомобиля Land Cruiser, проникли внутрь салона и вытащили оттуда ценные вещи, документы и деньги.