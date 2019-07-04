https://static.news.ru/photo/8d5812da-9efd-11e9-bd32-fa163e074e61_1024.jpg P-8A «Посейдон» Фото: Wikimedia

Действия России по перехвату американского самолёта-разведчика у берегов Крыма являются абсолютно оправданными. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, сенатор от Севастополя Валерий Куликов.

Действия сил Южного военного округа абсолютно адекватны - авиация, корабли Черноморского флота обязаны обеспечивать необходимый уровень неприкосновенности наших границ. Это стандартная практика, - подчеркнул он в беседе с РИА Новости .

Он добавил, что Россия в очередной раз продемонстрировала, что границы страны надёжно защищены.По его словам, так будет и в дальнейшем.

Если кому не нравится, так не приходите к нашим границам бряцать оружием, не мы, а вы проводите учения в нескольких десятках километров от наших городов, - заключил Куликов, намекая на начавшиеся учения НАТО в Чёрном море.

Ранее News.ru писал, что министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.