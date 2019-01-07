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Переговоры США и Китая стартовали в Пекине

Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине.

Кортеж с делегатами США из более 10 машин прибыл на территорию Министерства коммерции КНР. Двухдневные консультации начались в 9:00 по местному времени (4:00 мск), передаёт ТАСС со ссылкой на китайскую газету «Бэйцзин цинняньбао».

Как писал News.ru, Министерство коммерции КНР объявило, что 7−8 января в Китае состоятся переговоры по торговым вопросам с США. Стороны обсудят реализацию договорённостей, достигнутых главами двух государств на полях саммита G20, прошедшего в декабре 2018 года в Аргентине.


#сша #китай #переговоры
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