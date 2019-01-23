Переговоры по урегулированию в ЦАР начнутся 24 января

https://news.ru/storage/news/9839ec4b8cde5d3eda275417b6fcd628/d75b3bf7-3214-47e2-b062-08d7dc0e4c20_850.jpg Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фостен-Арканж Туадера

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и оппозиция сядут за стол переговоров для урегулирования ситуации в стране. Заседание будет проводиться в столице Судана Хартуме.

«Переговоры по ЦАР завтра возобновятся в Хартуме, ожидается участие президента ЦАР, вооруженных группировок, стран, заинтересованных в этом вопросе, — Чада, Конго и Габона, а также Африканского союза как покровителя этого урегулирования», — приводит РИА Новости слова источника в суданском посольстве в Москве.

Собеседник агентства отметил, что от Африканского союза процессом будет руководить комиссар по вопросам мира и безопасности Исмаил Шарки, переговоры могут продлиться 10 дней.

Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила о том, что на территории её страны может появиться российская военная база. Министр также выразила благодарность России за то, что она осталась единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии.