Переговоры по газу на уровне экспертов вновь отменили

https://news.ru/storage/news/84df56c74dc1e7e80a3d5a3ead9719d0/de0448ff-1209-4adb-9a0f-7ca560a4701b_850.jpg Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Трёхсторонняя экспертная встреча России, Украины и ЕС по вопросу транзита газа в очередной раз отменена. Об этом заявила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Анна-Кайса Итконен.

Она сообщила, что консультации, которые были запланированы на 15 января, не состоятся. Причины отмены переговоров Итконен не назвала.

Что касается встречи на министерском уровне, то она остаётся запланированной на 21 января. РФ на ней будет представлять глава Минэнерго Александр Новак. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов подчеркивал, что главной темой переговоров будет транзит российского газа по территории Украины после 31 декабря 2019 года, когда истечёт срок контракта между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о готовности «Нафтогаза» пересмотреть иск к «Газпрому» на сумму свыше 12 млрд долларов. По словам главы компании Андрея Коболева, это произойдёт, если российская сторона согласится на заключение нового долгосрочного контракта.