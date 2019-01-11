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PepsiCo Inc сменит руководителя в начале февраля

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Индра Нуйи оставит пост председателя совета директоров американской компании по производству безалкогольных напитков PepsiCo Inc 1 февраля.

Нуйи занимает должность с 2007 года. До этого она стала первой женщиной на посту исполнительного директора (CEO) PepsiCo. Всего стаж её работы в компании насчитывает 25 лет. Её место займёт нынешний СЕО, член совета директоров Рамон Лагуарта. Такое решение было принято советом 3 августа 2018 года.

Ранее News.ru писал о том, что сенатор от Хакасии Валентина Петренко, прославившаяся «ульем на голове», покидает верхнюю палату. В Совфеде она проработала 17 лет. Петренко попрощалась со своими экс-коллегами на пленарном заседании, спикеру палаты Валентине Матвиенко она подарила праздничную ёлку.


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