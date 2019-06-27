https://static.news.ru/photo/e86aadd4-98fb-11e9-94b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jonathan P. Idle/U.S. Navy/Global Look Press

Вашингтон намеревается направить в Ормузский пролив свои военные корабли. Об этом, по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, заявил исполняющий обязанности главы Минобороны США Марк Эспер.

По его словам, это будет сделано для защиты различных международных судов и обеспечения безопасной навигации.

Мы намерены принять меры для обеспечения безопасности в Ормузском проливе от ведения мониторинга ситуации с воздуха до отправки кораблей для эскортирования судов, — приводит ТАСС заявление представителя американского оборонного ведомства.

Шеф Пентагона подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но намерены принять меры для обеспечения безопасности региона.

Ранее глава МИД Ирана назвал военные угрозы Вашингтона в отношении Тегерана «не более, чем «иллюзией», писал News.ru.