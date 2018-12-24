Пентагон выступил против вывода войск из Сирии

https://news.ru/storage/news/619ebd88f17f5e6dafafd1353fad306d/3c147936-ca9c-46ec-bfbf-cc88bae58974_850.jpg Cpl. D. Morgan/USMC/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон не одобрил решение о выводе войск из Сирии, зато его поддержали простые американцы. Решение не было принято поспешно, оно не стало ни для кого сюрпризом, заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, временно занимающий должность главы аппарата.

Из-за решения о выводе американских войск из Сирии уволились министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

«Мы признаём, что это не было популярно в Минобороны, но это очень популярно среди обычных американцев», — резюмировал Малвэни в эфире телеканала FoxNews.

И. о. главы аппарата Белого дома добавил, что простые американцы понятия не имеют, чем грозит уход войск США из Сирии.

«Обычные американцы не имеют представления об этом, они избрали президента, который такое представление имеет. Он имеет точное представление о перечисленных вами последствиях, и только он вправе принимать окончательное решение», — добавил Малвэни. И если решение президента кому-то не по вкусу, отметил чиновник, то это — их проблемы.

Ранее News.ru сообщал, что директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни объяснил, почему решение о выводе войск из Сирии выглядело поспешным. По его словам, информация о планах США на Ближнем Востоке попросту утекла из Минобороны.