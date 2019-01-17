Пентагон опасается разработки оружия РФ и Китаем

https://news.ru/storage/news/226d40f94a769f1ef9d7e67399ef83c0/278b8023-c37e-42c9-9dd7-cb43a0bf74db_850.jpg Dennis Brack/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разработка Россией и Китаем гиперзвукового оружия представляет «вызов и угрозу» Соединённым Штатам, говорится в докладе американского Минобороны по противовоздушной обороне.

Кроме того, Пентагон встревожен разработкой новых крылатых ракет, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

В докладе также утверждается, что Москва и Пекин разрабатывают противоспутниковые технологии, которые могут угрожать космической группировке Штатов.

Ранее News.ru писал, что Минобороны США работает над созданием эффективной системы противодействия гиперзвуковому оружию РФ и КНР. Вашингтон возлагает надежды на существующие датчики, расположенные на орбите Земли. Белый дом также рассчитывает получить космические корабли, оснащённые ракетами, способными ликвидировать вражеские боеголовки.