Пентагон опасается разработки оружия РФ и Китаем

Разработка Россией и Китаем гиперзвукового оружия представляет «вызов и угрозу» Соединённым Штатам, говорится в докладе американского Минобороны по противовоздушной обороне.
Кроме того, Пентагон встревожен разработкой новых крылатых ракет, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
В докладе также утверждается, что Москва и Пекин разрабатывают противоспутниковые технологии, которые могут угрожать космической группировке Штатов.
Ранее News.ru писал, что Минобороны США работает над созданием эффективной системы противодействия гиперзвуковому оружию РФ и КНР. Вашингтон возлагает надежды на существующие датчики, расположенные на орбите Земли. Белый дом также рассчитывает получить космические корабли, оснащённые ракетами, способными ликвидировать вражеские боеголовки.