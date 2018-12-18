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Пентагон осудил планы РФ создать новые ракетные системы

Russian Defence Ministry/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

США считают, что заявления России, связанные с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД, не свидетельствуют о стремлении Москвы к деэскалации ситуации. Таким образом представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал слова Владимира Путина о том, что российская сторона сможет создать новые ракетные системы наземного базирования.

Подобные угрозы Пэхон назвал знаком того, что РФ не готова возвращаться «к реальности» и соблюдать международные нормы и стандарты, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Москва сможет разработать наземные варианты пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности, если Соединённые Штаты выйдут из ДРСМД, заявил Путин. На вооружении российской стороны уже стоят морские и воздушные варианты данных систем. «Калибры» успешно применялись против сирийских боевиков — пуски осуществлялись из акваторий Каспийского и Средиземного морей.


#сша #россия #ракеты #ДРСМД
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