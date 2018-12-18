Пентагон осудил планы РФ создать новые ракетные системы

https://news.ru/storage/news/d2606b747eeacdbd2f39148f5e3ebdf0/a1d07f40-d55e-4808-ad9b-c679de296ec3_850.jpg Russian Defence Ministry/Global Look Press

США считают, что заявления России, связанные с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД, не свидетельствуют о стремлении Москвы к деэскалации ситуации. Таким образом представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал слова Владимира Путина о том, что российская сторона сможет создать новые ракетные системы наземного базирования.

Подобные угрозы Пэхон назвал знаком того, что РФ не готова возвращаться «к реальности» и соблюдать международные нормы и стандарты, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Москва сможет разработать наземные варианты пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности, если Соединённые Штаты выйдут из ДРСМД, заявил Путин. На вооружении российской стороны уже стоят морские и воздушные варианты данных систем. «Калибры» успешно применялись против сирийских боевиков — пуски осуществлялись из акваторий Каспийского и Средиземного морей.