Пентагон прокомментировал появление ржавых танков в рамках празднования Дня независимости в Вашингтоне. В военном ведомстве отметили, что решение предоставить машины в таком виде было сознательным.
Там подчеркнули, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Все танки перед мероприятием были как следует почищены и доставлены в Национальную аллею. На вопрос
Ранее в Вашингтон перед празднованием Дня независимости прибыли боевые танки M1 Abrams и другие бронированные машины. Они оказались с пятнами ржавчины. Краска на корпусах машин облупилась, а стволы пулемётов были сняты, напоминает «
Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.