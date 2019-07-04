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Пентагон прокомментировал появление ржавых танков в рамках празднования Дня независимости в Вашингтоне. В военном ведомстве отметили, что решение предоставить машины в таком виде было сознательным.

Там подчеркнули, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники. Все танки перед мероприятием были как следует почищены и доставлены в Национальную аллею. На вопрос РИА Новости о том, почему были выставлены именно эти машины, в Пентагоне ответили, что их доставили по запросу Белого дома.

Ранее в Вашингтон перед празднованием Дня независимости прибыли боевые танки M1 Abrams и другие бронированные машины. Они оказались с пятнами ржавчины. Краска на корпусах машин облупилась, а стволы пулемётов были сняты, напоминает « Политика Сегодня ». В настоящий момент технику охраняют военные и полицейские.

Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.