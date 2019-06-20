https://static.news.ru/photo/bbf6a90a-93b6-11e9-aebd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия пытается пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий. Такое заявление сделала подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.

По её словам, Москва использует хаос и распространяет своё влияние за пределы ближнего зарубежья. Позицию представителя Минобороны США озвучил телеканал CNBC , сославшись на её электронное письмо.

Послание Глисон явилось ответом на предупреждения российских политиков, раскритиковавших Пентагон за отправку на Ближний Восток дополнительного контингента войск. Подполковник заметила, что действия Вашингтона не являются провокацией, а лишь мерами по укреплению обороны. Они позволят американским военным «противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле».

Глиссон отметила, что на Ближнем Востоке Пентагон «поддерживает равновесие сил», борется с терроризмом и обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

Ранее News.ru сообщал, что США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Он отметил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако уточнил, что именно иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединённых Штатов по всему региону.