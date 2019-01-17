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Пенсионерка пыталась под юбкой вывезти мышей из Китая

Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

61-летняя женщина пыталась провезти на Тайвань более 20 мышей, которых она заполучила в Китае. За контрабандных грызунов пенсионерке обещали заплатить крупную сумму.

Таможенники вычислили нарушительницу по её странной походке и необычной фигуре. При осмотре выяснилось, что контрабандистка засунула две дюжины мышей в чулки, которые примотала к ногам, сообщает Taiwan English News. Грызунов после конфискации усыпили.

Сотрудники пограничного контроля полагают, что таким образом преступная организация, на которую может работать задержанная, хотели узнать слабые места в процедуре досмотра.

Ранее News.ru писал, что представители аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит». В результате досмотра выяснилось, что он пытался провезти в самолёте 40-сантиметровую змею. 


#китай #контрабанда #ТАЙВАНЬ
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