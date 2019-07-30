Пенсии депутатов и вип-чиновников предлагают привязать к средней по стране для установления социальной справедливости на Украине. Инициатором идеи стал лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Свою идею с уравниванием пенсий Бойко объяснил тем, что именно в этом случае министр будет бороться за достойный уровень жизни пенсионеров. Для этого нужно, чтобы его пенсия равнялась двум средним по стране.
Только так мы установим социальную справедливость, — пишет Бойко в Facebook.
Ранее News.ru сообщал, что на Украине, как и в России, власть решает проблему старения населения и дефицита пенсионного фонда повышением пенсионного возраста. Де-факто для многих категорий населения его уже повысили, увеличив в конце 2017 года продолжительность минимального трудового стажа.