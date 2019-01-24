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Пенс станет представителем США на конференции в Мюнхене

Martin H. Simon/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вице-президент США Майк Пенс будет представлять США на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 15 по 17 февраля.

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, в случае завершения шатдауна до начала конференции кроме Пенса в состав делегации войдут многие сенаторы и госсекретарь Майк Помпео.

«США будут очень хорошо представлены. И Россия должна быть также хорошо представлена», — заявил Ишингер.

Ранее News.ru писал о том, что в Организации Объединённых Наций (ООН) отреагировали на слова президента России Владимира Путина о письме по вопросу Сирии, направленном в адрес генерального секретаря Антониу Гутерреша от Франции, Германии и Великобритании.


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