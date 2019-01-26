Пенс пообещал Гуайдо поддержку США при захвате власти

https://news.ru/storage/news/40833c45faad0dede5d95488869a029a/9a8706f1-133e-4a65-81c7-b7cf252f396e_850.jpg Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хуан Гуайдо (в центре)

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после разговора с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Перед тем как Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, лидеру оппозиции позвонил вице-президент Майк Пенс», — передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.

Согласно опубликованной информации, Пенс пообещал обеспечить Хуана Гуайдо поддержкой со стороны США, если «он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро, сославшись на пункт в Конституции южноамериканской страны».

Ранее News.ru писал о том, что спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, за несколько недель до начала госпереворота в стране ездил в США, Колумбию и Бразилию.

23 января Хуан Гуайдо назвал себя временным президентом Венесуэлы. Его полномочия признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция и Грузия. В стране начались беспорядки.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы должны пройти через шесть–девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы. Гуайдо сказал, что возможна амнистия для Мадуро, но только «если власти Венесуэлы будут сотрудничать для восстановления конституционного порядка», сообщал News.ru.