USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C16:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Пенс пообещал Гуайдо поддержку США при захвате власти

Хуан Гуайдо (в центре) Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хуан Гуайдо (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после разговора с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Перед тем как Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, лидеру оппозиции позвонил вице-президент Майк Пенс», — передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.

Согласно опубликованной информации, Пенс пообещал обеспечить Хуана Гуайдо поддержкой со стороны США, если «он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро, сославшись на пункт в Конституции южноамериканской страны».

Ранее News.ru писал о том, что спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, за несколько недель до начала госпереворота в стране ездил в США, Колумбию и Бразилию.

23 января Хуан Гуайдо назвал себя временным президентом Венесуэлы. Его полномочия признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция и Грузия. В стране начались беспорядки.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы должны пройти через шесть–девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы. Гуайдо сказал, что возможна амнистия для Мадуро, но только «если власти Венесуэлы будут сотрудничать для восстановления конституционного порядка», сообщал News.ru.


#сша #венесуэла #майклпенс #ХуанГуайдо
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
спорт 13:32, 26 января 2019
13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США
в мире 13:11, 26 января 2019
Гуайдо назвал сроки новых выборов в Венесуэле
в мире 12:32, 26 января 2019
Администрация США попросила госслужащих вернуться к работе
в мире 10:14, 26 января 2019
Москва поможет Мадуро наладить контакт с оппозицией Венесуэлы
оружие 06:54, 26 января 2019
Россия испугала США мощнейшим «железным щитом»
Лента новостей
в мире 15:55
Пять украинских церквей обязали сменить название
в мире 15:53
Меркель: антисемитизм по-прежнему есть в Германии
новый год 15:45
Сугробы в Москве выросли до пяти сантиметров
в мире 15:33
Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии
спорт 15:30
Лыжник Устюгов остановился в шаге от медали на КМ
Другие новости
в мире 15:55
Пять украинских церквей обязали сменить название
в мире 15:53
Меркель: антисемитизм по-прежнему есть в Германии
в мире 15:33
Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии
в мире 15:14
ОПЕК могут расширить
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top