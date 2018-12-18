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Режиссёр Пенни Маршалл умерла в США

Пенни Маршалл Wochit Entertainment/Global Look Press

Пенни Маршалл

в мире [ версия для печати ]

Актриса и режиссёр Пенни Маршалл скончалась в своём доме в Соединённых Штатах. Женщине было 76 лет.

Причиной смерти издание TMZ называет осложнения от сахарного диабета, которым болела женщина. На случившееся уже отреагировал актёр Роб Райнер, который был женат на ней.

«Очень грустно из-за Пенни», — написал он.

Маршалл была известна по режиссуре кинокартин «Большой» (1988) и «Пробуждение» (1990). Также она исполняла главную роль в многосерийном фильме «Лаверна и Ширли» (1976−1983).

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни заслуженного профессора Московского государственного университета Ии Маяк. Доктор исторических наук умерла в возрасте 96 лет. Она является автором известных в научном мире монографий, посвящённых Древнему Риму.


#актриса #кино #режиссер
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