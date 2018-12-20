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Пекин заявил о рекордном уровне доверия к Москве

vk.com/mil

в мире [ версия для печати ]

Уровень доверия между Москвой и Пекином превысил все возможные ожидания. Об этом свидетельствуют двусторонние соглашения в военной сфере, по мнению китайской стороны.

В 2018 году Кремль впервые пригласил Народно-освободительную армию Китая (НОАК) для участия в манёврах «Восток-2018». КНР также отметила крупные учения государств Шанхайской организации содружества «Мирная миссия — 2018» на полигоне РФ Чебаркуль.

«В условиях реальных боевых действий наша армия не только впервые смогла осуществить переброску сил по железной дороге через третьи страны, но также и обучиться боевому опыту российских военных, вернувшихся из Сирии», — цитирует представителей Поднебесной РИА Новости.

Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в оборонной сфере.

Ранее News.ru публиковал заявление главы КНР Си Цзиньпина о ликвидации коррупции в стране. По его словам, чиновники придерживаются строгого внутрипартийного управления, очищения политической среды и твёрдого соблюдения дисциплины. Политик отметил, что убедительной победы над данным явлением стране помогли добиться реформы, за время которых наказание за коррупцию и нарушение дисциплины понесли 1,5 млн чиновников.


#россия #китай #пекин
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