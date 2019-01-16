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Сторонники ПЦУ готовятся штурмовать храм подо Львовом

Nina Liashonok/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сторонники Православной церкви Украины планируют силой ворваться в закрытый храм в селе Шандровец Львовской области и заблокировать его, сообщил протоиерей Украинской православной церкви Илья Урупский. По его словам, они взломали двери в церковный домик и потребовали отдать им ключи от здания.

В момент взлома там находились сам протоиерей, ещё один священник и матушка. Ключей ни у кого не оказалось, в связи с чем нападавшие — около 200 человек — приняли решение резать замки. На месте присутствовали порядка 50 прихожан УПЦ, однако стычек не происходило, верующие не оказывали сопротивления.

Решение о переходе храма Святого архистратига Михаила в ПЦУ было принято на собрании, которое состоялось 13 января. Прихожане УПЦ в нём участия не принимали, сообщает «112.Украина».

Ранее News.ru писал, что монашеской братии Киево-Печерской лавры предложили перейти в лоно так называемой Православной церкви Украины, заявил настоятель обители митрополит Павел. Священнослужитель добавил, что иноки монастыря «подчиняются Богу» и фактически уже являются частью ПЦУ.


#украина #нападение #храм #Львов #пцу
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