Сторонники ПЦУ готовятся штурмовать храм подо Львовом

https://news.ru/storage/news/e343c440fb17699951802ccff2ab5a05/54e3d481-23e5-4a0f-bb9a-a0cdb4d4a653_850.jpg Nina Liashonok/Global Look Press

Сторонники Православной церкви Украины планируют силой ворваться в закрытый храм в селе Шандровец Львовской области и заблокировать его, сообщил протоиерей Украинской православной церкви Илья Урупский. По его словам, они взломали двери в церковный домик и потребовали отдать им ключи от здания.

В момент взлома там находились сам протоиерей, ещё один священник и матушка. Ключей ни у кого не оказалось, в связи с чем нападавшие — около 200 человек — приняли решение резать замки. На месте присутствовали порядка 50 прихожан УПЦ, однако стычек не происходило, верующие не оказывали сопротивления.

Решение о переходе храма Святого архистратига Михаила в ПЦУ было принято на собрании, которое состоялось 13 января. Прихожане УПЦ в нём участия не принимали, сообщает «112.Украина».

Ранее News.ru писал, что монашеской братии Киево-Печерской лавры предложили перейти в лоно так называемой Православной церкви Украины, заявил настоятель обители митрополит Павел. Священнослужитель добавил, что иноки монастыря «подчиняются Богу» и фактически уже являются частью ПЦУ.