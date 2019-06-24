https://static.news.ru/photo/f7583074-967a-11e9-83d9-fa163e074e61_1024.jpg Заседание Священого синода ПЦУ Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Непризнанная Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила своими все монастыри и приходы, которые ранее подчинялись патриарху Филарету.

В связи с невыполнением Филаретом в установленный Синодом месяц срок относительно подания на регистрацию парафий было решено подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины все парафии и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате, — сказал спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.

Ранее Филарет открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей, за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.

Как писал News.ru, Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил главу МВД защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.