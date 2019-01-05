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ПЦУ покажет томос об автокефалии в Рождество

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) будет впервые показан в киевском соборе Святой Софии. Случится это после литургии с участием главы новой церкви Украины митрополита Епифания в Рождество.

Документ будет передан ПЦУ вселенским патриархом Варфоломеем 6 января. После литургии томос перенесут в трапезный храм собора (Малая София) и выставят на всеобщее обозрение, сообщил митрополит Епифаний на своей странице в социальной сети Facebook.

В общей молитве ожидается участие президента Украины Петра Порошенко, политиков, представителей интеллигенции, капелланов и волонтёров. Вход в собор во время богослужения ограничат. Желающие смогут наблюдать за ним с большого экрана, установленного на Софийской площади. 

Ранее News.ru сообщал, что автокефальные православные церкви должны признать новосозданную ПЦУ. Об этом заявил вселенский патриарх Варфоломей. Он подчеркнул, что если главы церквей не откликнутся на его призыв, «у нас не будет никакого оправдания на Страшном суде».


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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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