https://static.news.ru/photo/61b010f8-9c58-11e9-ad94-fa163e074e61_1024.jpg Сосо Павлиашвили Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Известный исполнитель Сосо Павлиашвили призвал не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России. По его словам, не исключено, что позже она всё-таки устроит российские гастроли.

Певец подчеркнул, что сам он так поступать не стал бы. Павлиашвили назвал соотечественницу талантливой исполнительницей, объяснив её решение в интервью « Вечерней Москве » проявлением эмоций.

Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение, — сказал Павлиашвили.

Ранее News.ru сообщал, что народный артист России Лев Лещенко прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России. Он назвал этот инцидент «истерией, которая подогревается псевдолиберальными грузинскими кругами». По его словам, артистке не стоит забывать о месте, которое её кормит. Он добавил, что нужно стремиться к миру, вместо того чтобы распространять подобные провокационные заявления.