https://static.news.ru/photo/7ad5dc74-971d-11e9-a267-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christian Spicker/www.imago/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. С такой речью он выступил в Иерусалиме на церемонии открытия трёхсторонней встречи по проблемам арабской страны.

Я полностью разделяю позицию премьера [Израиля Биньямина] Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная. Я хочу добавить, что также Сирия должна соответствовать Уставу ООН, — приводит его слова ТАСС.

В церемонии также принимали участие помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Как рассказал Патрушев журналистам в преддверии встречи, российская делегация привезла в Израиль конкретные идеи «в отношении тех позитивных шагов, которые можно предпринять» с подключением стран ближневосточного региона для внутриполитического урегулирования в Сирии.

22 июня военные правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов, писал News.ru.