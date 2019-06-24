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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим, где намерен провести ряд встреч с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, а также советником по нацбезопасности главы Белого дома Джоном Болтоном.

Как рассказал Патрушев журналистам в преддверии встреч, российская делегация привезла в Тель-Авив конкретные идеи «в отношении тех позитивных шагов, которые можно предпринять» с подключением стран Ближневосточного региона для внутриполитического урегулирования...