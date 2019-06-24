Патрушев: РФ и Израиль не допустят героизации нацизма
Евгений Черненко
15:53, 24 июня 2019
https://static.news.ru/photo/d3e0c390-967f-11e9-90ab-fa163e074e61_1024.jpgНиколай ПатрушевФото: Сергей Булкин/News.ru
Москва и Тель-Авив чтят память погибших во Второй мировой войне и не допустят переписывания истории.
Об этом перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Россия и Израиль выступают единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории. И это очень важно на перспективу для наших потомков, — цитирует Патрушева ТАСС.
Ранее Николай Патрушев прибыл в Иерусалим, где намерен встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, а также советником по нацбезопасности главы Белого дома Джоном Болтоном, писал News.ru.