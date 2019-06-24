Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва и Тель-Авив чтят память погибших во Второй мировой войне и не допустят переписывания истории.

Об этом перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Россия и Израиль выступают единым фронтом по противодействию героизации нацизма и недопущению переписывания истории. И это очень важно на перспективу для наших потомков, — цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее Николай Патрушев прибыл в Иерусалим, где намерен встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, а также советником по нацбезопасности главы Белого дома Джоном Болтоном, писал News.ru.

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