Патрушев предупредил об угрозе неонацизма в Европе

https://news.ru/storage/news/fda6324811fcf8cee55e09fcc403fcbd/eaa36e04-8c72-4f07-9d53-ca7dce1e3883_850.jpg Danilo Balducci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о возможности сплочения нацистских группировок в Европе.

«Сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза», — приводит «Российская газета» слова секретаря СБ РФ.

Ранее News.ru писал о том, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. В предложенном РФ проекте документа государствам предлагается ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами», включая законы. В резолюции выражена глубокая озабоченность процессом героизации нацизма, в том числе установкой памятников и мемориалов его приверженцам.