USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.22 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C16:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Патрушев предупредил об угрозе неонацизма в Европе

Danilo Balducci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о возможности сплочения нацистских группировок в Европе.

«Сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза», — приводит «Российская газета» слова секретаря СБ РФ.

Ранее News.ru писал о том, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. В предложенном РФ проекте документа государствам предлагается ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами», включая законы. В резолюции выражена глубокая озабоченность процессом героизации нацизма, в том числе установкой памятников и мемориалов его приверженцам.


#Патрушев #неонацизм
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
в мире 12:34, 6 декабря 2018
Белоруссия ужесточит наказание за реабилитацию нацизма
Подозрения выразил министр юстиции Греции
в мире 10:26, 5 июня 2018
Facebook обвинили в поддержке нацизма
Подозрения выразил министр юстиции Греции
Также глава МИД РФ напомнил, что «в некоторых странах Европы до сих пор чествуют неонацистов»
политика 15:43, 17 февраля 2018
Лавров сравнил действия радикалов на Украине с неонацизмом
Также глава МИД РФ напомнил, что «в некоторых странах Европы до сих пор чествуют неонацистов»
Лента новостей
общество 16:19
Крымский суд оставил в СИЗО командиров судов ВМС Украины
спорт 16:16
Медведева порассуждала о недостатках мужчин
общество 16:16
Авиакомпании перевезли на 10% больше пассажиров
общество 16:08
Врач рассказал о состоянии заразившихся гепатитом С детей
спорт 16:07
Экс-тренер сборной России рассказал о здоровье Шипулина
Другие новости
в мире 15:50
Корейцы перестали есть собак
С каждым годом торговцы собачьим мясом терпят всё более серьёзные убытки
в мире 15:42
Боевики ИГ участвовали в боях против сепаратистов в Донбассе
в мире 15:40
Порошенко: выборы гарантированно пройдут 31 марта
в мире 15:29
Украина вновь провалила торги керченского «Норда»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top