Патрушев предупредил об угрозе неонацизма в Европе

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о возможности сплочения нацистских группировок в Европе.
«Сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза», — приводит «Российская газета» слова секретаря СБ РФ.
Ранее News.ru писал о том, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. В предложенном РФ проекте документа государствам предлагается ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами», включая законы. В резолюции выражена глубокая озабоченность процессом героизации нацизма, в том числе установкой памятников и мемориалов его приверженцам.